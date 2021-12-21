Читатели Die Zeit вступились за Россию на фоне заявлений о новых санкциях ЕС

Берлин, 21 декабря. Читатели немецкой газеты Die Zeit выступили с критикой заявлений министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о необходимости ввести новые санкции против России.

Немецкая чиновница призвала лишить россиян возможности «отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже» в ответ на якобы «агрессию» против Украины. Такая постановка вопроса рассмешила немцев. Читатели издания указали, что им стыдно за подобные высказывания высокопоставленной чиновницы. Такие угрозы лишь позорят новоиспеченную главу минобороны, считают они.

«Глядя на наш превосходно вооруженный, внушающий ужас всем потенциальным противникам бундесвер, нам ничего не остается, кроме как пустить в ход самую страшную угрозу: запретить противнику шопинг в Париже», — с сарказмом отметил пользователь под ником genauer Leser.

Некоторые пристыдили Ламбрехт и буквально подняли ее на смех.

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«Считаю, что было бы хорошо, если бы госпожа Ламбрехт и остальные члены нынешнего правительства Германии прекратили свою воинственную риторику и перешли к политике экономического сотрудничества и мирного взаимопонимания с РФ», — высказался другой читатель. «Если санкции такого рода рождаются в голове нашего нового министра обороны, то мне становится страшно за Германию», — заключил еще один юзер.

Ранее Россия решила выслать двух сотрудников посольства Германии в Москве в ответ на аналогичный шаг Берлина. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.