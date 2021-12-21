Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 14:39
14:32
Армия
Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
14:31
Происшествия
Водителя ВMW приговорили к 4 годам колонии за смерть ребенка на «зебре» в Новосибирске
14:29
Происшествия
Суд не стал арестовывать двух редакторов DOXA за опоздание с прогулки на 18 минут
14:29
Политика
Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
14:28
Происшествия
ФАН публикует новые кадры мощного пожара в томском гипермаркете «Лента»
14:26
Происшествия
Апелляционный суд снова рассмотрит дело о незаконной охоте главы Убинского района
14:24
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов
14:22
Армия
Путин: ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» поставлены на боевое дежурство
14:22
Политика
Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину
14:21
Политика
Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Die Zeit вступились за Россию на фоне заявлений о новых санкциях ЕС

Политика
Читатели Die Zeit вступились за Россию на фоне заявлений о новых санкциях ЕС
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Берлин, 21 декабря. Читатели немецкой газеты Die Zeit выступили с критикой заявлений министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о необходимости ввести новые санкции против России.

Немецкая чиновница призвала лишить россиян возможности «отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже» в ответ на якобы «агрессию» против Украины. Такая постановка вопроса рассмешила немцев. Читатели издания указали, что им стыдно за подобные высказывания высокопоставленной чиновницы. Такие угрозы лишь позорят новоиспеченную главу минобороны, считают они.

«Глядя на наш превосходно вооруженный, внушающий ужас всем потенциальным противникам бундесвер, нам ничего не остается, кроме как пустить в ход самую страшную угрозу: запретить противнику шопинг в Париже», — с сарказмом отметил пользователь под ником genauer Leser.

Некоторые пристыдили Ламбрехт и буквально подняли ее на смех.

Читатели Die Zeit вступились за Россию на фоне заявлений о новых санкциях ЕС
pixabay.com /

«Считаю, что было бы хорошо, если бы госпожа Ламбрехт и остальные члены нынешнего правительства Германии прекратили свою воинственную риторику и перешли к политике экономического сотрудничества и мирного взаимопонимания с РФ», — высказался другой читатель.

«Если санкции такого рода рождаются в голове нашего нового министра обороны, то мне становится страшно за Германию», — заключил еще один юзер.

Ранее Россия решила выслать двух сотрудников посольства Германии в Москве в ответ на аналогичный шаг Берлина. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Die Zeit вступились за Россию на фоне заявлений о новых санкциях ЕС
санкции россия германия Die Zeit
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать