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Россиянам предложили скидки на билеты от РЖД в рамках предновогодней акции

Экономика
Россиянам предложили скидки на билеты от РЖД в рамках предновогодней акции
pixabay.com

Москва, 21 декабря. Масштабная распродажа билетов стартовала в РЖД по внутренним направлениям. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Скидки на проездные документы предоставляет дочернее предприятие РЖД под названием Федеральная пассажирская компания. Организация предлагает билеты в купе со скидкой до 60% в период с 18 по 23 декабря.

Спецпредложение актуально для ста с лишним востребованных перед Новым годом направлений. Отправиться в путешествие, в зависимости от точки назначения, можно будет до 26 декабря уходящего года.

Акция распространяется на различные поезда, среди которых — Москва — Нижний Новгород, Петербург — Волгоград, Омск — Владивосток, Новосибирск — Нерюнгри, а также многие другие.

Пресс-служба открытого акционерного общества ранее сообщала, что свыше 500 дополнительных поездов появятся в расписании РЖД на время новогодних праздников. Это делается для того, чтобы разгрузить пассажиропотоки, ведь многие жители России активно путешествуют в Новый год.

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Все новости / Экономика / Россиянам предложили скидки на билеты от РЖД в рамках предновогодней акции
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