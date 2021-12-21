Политолог Багдасаров предложил простейший план в три шага по усмирению Украины

Москва, 21 декабря. Россия не должна игнорировать угрозу усиления присутствия США на постсоветском пространстве, и в частности на Украине.

Для пресечения этой угрозы нужно использовать методы Ирана, который быстро и практически безболезненно потеснил всех оппонентов в зоне своих геополитических интересов.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев Live» поделился востоковед, политолог Семен Багдасаров, предложив в качестве примера сравнить воспитанную США иракскую армию и вооруженные формирования, подконтрольные Тегерану. Американцы еще в конце прошлого столетия вроде бы всерьез и надолго закрепились в Ираке, но Иран умудрился всего за несколько лет нивелировать угрозу американского присутствия по соседству. Таким же образом Иран вот уже который год отстаивает свои интересы в политической борьбе с Израилем и еще в десятке стран Ближнего Востока. Эксперт уверен, что Россия должна использовать иранский метод как минимум для усмирения Украины. В этом вопросе поможет и пример Польши. Россия должна массово раздавать свой аналог карты поляка, подготавливая тем самым силы сопротивления.

ПолитРоссия /

Багдасаров признал, что в случае с Украиной Москва может, по сути, не утруждать себя столь сложносочиненными схемами, ведь для полного усмирения Киева хватит лишь трех шагов, которые РФ может сделать в любой момент.

«План простейший. Первое — нужно прекратить экономическое сотрудничество и торговлю с Украиной. Второе — прекратить дипломатические отношения со страной, представляющей угрозу нашему государству. Ну и третье — присоединить Донбасс и раздать на подконтрольной Киеву территории карты русского. Все, через месяц украинская проблема будет решена», —расписал план действий Багдасаров.

Эксперт уточнил, что третий пункт его плана в буквальном смысле слизан не только у поляков, но и у иранцев, которые именно такими методами умудрились в оккупированном США Ираке всего за пару лет сколотить свою вооруженную группировку, которая численно и качественно в разы превосходит проамериканские войска.

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