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Путин: Россия имеет полное право на действия по обеспечению безопасности и суверенитета

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 14:06
Политика
Путин: Россия имеет полное право на действия по обеспечению безопасности и суверенитета
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 декабря. Российская Федерация имеет полное право на действия по обеспечению своей безопасности и суверенитета, рассказал глава государства Владимир Путин.

Соответствующее заявление российский лидер сделал во время выступления на коллегии Минобороны РФ. Помимо этого, Путин подчеркнул, что манипуляции со стороны Запада, который прикрывается принципами международного права, уже надоели.

Он отметил, что Российская Федерация не требует особых условий, а также выступает за равную и неделимую безопасность в Европе. По словам президента страны, напряженность в Европе является виной Соединенных Штатов.

«Эти манипуляции надоели», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент занимает в отношениях с западной стороной жесткую позицию. По словам представителя Кремля, одновременно с этим отношение Путина к Западу является миролюбивым.

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Все новости / Политика / Путин: Россия имеет полное право на действия по обеспечению безопасности и суверенитета
путин запад европа
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