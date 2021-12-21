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В сети появилась фотография принцессы Лилибет Дианы
Шоу-бизнес
В сети появилась фотография принцессы Лилибет Дианы
Prt Scr archewell.com  /  Archewell

Лондон, 21 декабря. В сети появилась первая фотография дочери принца Гарри и его супруги Меган Маркл, ее можно увидеть в публикации журнала Elle.

Поклонники не переставая обсуждают предполагаемый кадр с рождественской открытки Сассекских. Но не все уверены, что на снимке та самая принцесса Лили Ди.

Первое и единственное фото Лилибет оказалось в Сети, по предположениям, с рождественской открытки семьи Сассекских. На снимке полугодовалая малышка предстала в праздничном купальнике с новогодним узором. Волосы, удивительным образом успевшие отрасти за столь короткое время, убраны в хвостик. Поклонники королевской семьи отметили, что у девочки уже проколоты уши. В них виднеются сережки с бриллиантами, которые отлично завершают ее праздничный рождественский образ.

Невооруженным взглядом видно, что Лили Виндзор как две капли воды похожа на свою мать Меган в детстве и немного на брата Арчи.

Лилибет, несмотря на то, что проживает за океаном, является восьмой в очереди на британский престол. Наследница короны пока об этом не знает и спокойно наслаждается обществом своих монарших родителей. Лилибет, несмотря ни на что, является наследницей одной из самых влиятельных монархических династий мира и может быть новой потенциальной королевой Великобритании.

Напомним, Меган и Гарри в ближайшее время намерены выпустить свою официальную рождественскую открытку. В том году они сделали такую с сыном Арчи, наложив на него размытый фильтр.

Очевидно, что семья тщательно оберегает своих детей от внимания прессы. Последнее четкое изображение Арчи было опубликовано в декабре 2019 года — на его первой рождественской открытке.

При этом, как сообщают некоторые королевские эксперты, Меган и Гарри тщетно пытались продать первое фото дочери в один из американских таблоидов, но цена за снимок дочери их не устроила, и они отказались от этой идеи.

Ранее сообщалось, как Меган Маркл собирается запустить собственное шоу.

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Все новости / Шоу-бизнес / В сети появилась фотография принцессы Лилибет Дианы
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