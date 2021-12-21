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Путин: правительство должно своевременно увеличивать зарплаты и пенсии военных

Экономика
Путин: правительство должно своевременно увеличивать зарплаты и пенсии военных
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 декабря. Правительство России должно и дальше своевременно индексировать зарплаты военных и увеличивать военные пенсии, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны по итогам текущего года. 

Кроме того, глава государства отметил, что военные за свою службу обязаны получать достойное вознаграждение. Этот показатель должен быть выше среднего по экономике.

Путин выступает на коллегии Минобороны в формате видеоконференции. В ходе заседания российский лидер определит приоритеты дальнейшего развития Вооруженных сил страны.

В мероприятии принимает участие руководство ВС, представители системы государственной власти и некоторых общественных организаций, командующие военными округами, флотами и флотилиями и другие. Также на заседание приглашены курсанты и слушатели высших учебных заведений военного ведомства.

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путин пенсии военных коллегия минобороны
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