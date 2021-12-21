Шугалей: Властям Мали не о чем разговаривать с Макроном

Бамако, 21 декабря. Легитимное правительство Мали не хочет видеть президента Франции на территории своей страны, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Об этом социолог сообщил в своем Telegram-канале.

«Запись на видео от 20 декабря. Именно вчера Макрон хотел быть там, в Бамако. Но его визит не согласовали, а если уж говорить прямо, не захотели видеть в Мали. Разговаривать не о чем. Потому что за 8 лет с момента ввода международного военного контингента в страну, который инициировала Франция, проблем только прибавилось. Внушительное присутствие французских военных и международных сил до сих пор не решило главную задачу — не ликвидировало террористические угрозы в стране. Более того, вооруженные группировки за последние годы стали активнее и количество терактов увеличилось», — заявил руководитель ФЗНЦ.

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Шугалей отметил, что сейчас Франция находится в достаточно шатком положении и не понимает, как поступить в сложившейся с Мали ситуации. Бывшая метрополия желает восстановить контроль над африканской республикой, однако неоколониальные методы прошлого века не принесли Парижу ожидаемого результата.

«Натренированные и лояльные своим французским патронам террористические группы стали настоящим «капиталом» Парижа, который необходимо опекать. Именно поэтому Франция сейчас «мечется»: то анонсирует вывод своих войск из Мали, то теперь решила там их оставить. Макрон не понимает одного: не он уже решает, быть или не быть французским военным в Мали», — заключил социолог.

Ранее Шугалей рассказал о поездке в Бамако. Глава ФЗНЦ планирует посетить несколько городов в Мали, чтобы лично выяснить ситуацию в республике.