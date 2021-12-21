Путин оценил роль миротворцев ВС РФ в поддержании стабильности в Карабахе

Москва, 21 декабря. Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе улучшилась благодаря присутствию миротворцев ВС РФ, заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства в Национальном центре управления обороной президент РФ отметил, что российские миротворцы уже более года помогают поддерживать стабильность в Карабахе. Путин поблагодарил военнослужащих, выполняющих миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость.

«Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территорий ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры», — отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что в 2021 году ВС РФ справились со всеми поставленными задачами. По его словам, пандемия не помешала войскам отработать четко и без сбоев.