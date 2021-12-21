Путин предупредил о последствиях размещения ракетного вооружения НАТО на Украине

Москва, 21 декабря. Возможность размещения ракетного вооружения Североатлантического альянса на территории Украины вызывает обеспокоенность, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ, глава государства предупредил о последствиях такого развития событий.

Он отметил, что появление на Украине военной инфраструктуры НАТО сократит подлетное время обычных ракет до семи минут, а гиперзвуковых — до пяти минут.

Ранее, как передает RT, российский лидер также заявлял, что в 2021 году ВС РФ выполнили все поставленные перед армией задачи. Он также сообщил, что доля современных вооружений в войсках превысила 71%.