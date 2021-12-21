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Алена Кравец впервые встретилась с 21-летним сыном, которого считала мертвым

Шоу-бизнес
Алена Кравец впервые встретилась с 21-летним сыном, которого считала мертвым
instagram.com  /  @kravetsalena

Москва, 21 декабря. Актриса Алена Кравец познакомилась с собственным сыном после многолетней разлуки. Акушерка, принимавшая роды у звезды, поделилась подробностями попыток артистки избавиться от ошибки молодости.

Алена Кравец уже пыталась найти своего ребенка в прошлом году, однако ДНК-тест опроверг ее родство с предполагаемым наследником. Кажется, в этот раз артистке повезло: она познакомилась с сыном Мишей в студии программы «На самом деле». Как оказалось, звезда забеременела еще в молодости, но решила, что не готова к ответственности. Об этом рассказала акушерка в эфире Первого канала.

«Алена объяснила, что не хочет рожать, мол, ошибка молодости. Она пыталась убить малыша, пила молоко с йодом. Ее муж Руслан заплатил мне и потребовал, чтобы фамилия Алены нигде не фигурировала, как будто она и не лежала в клинике,» — поделилась акушерка.

В первый раз Кравец увидела сына лишь однажды, 21 год назад, сразу после родов. Актриса настаивает, что считала ребенка мертвым. После долгожданной встречи предполагаемым родственникам предстоит пройти ДНК-тест.

Незадолго до встречи со взрослым ребенком звезда призналась, что готова снова стать матерью. По словам Кравец, донором биологического материала мог бы стать покойный Армен Джигарханян.

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первый канал на самом деле Алена Кравец
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