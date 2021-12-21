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ДОМ.РФ намерен «обелить» 70% рынка аренды жилья

Экономика
ДОМ.РФ намерен «обелить» 70% рынка аренды жилья
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Москва, 21 декабря. Запуск цифровой арендной платформы позволит вывести из серой зоны около 70% рынка аренды жилья, говорится в стратегии развития ДОМ.РФ, передает РБК.

Как отмечается, с помощью платформы россияне смогут быстро и безопасно заключать договоры аренды. Кроме того, с помощью взаимодействия с информационными системами других ведомств через платформу можно получить регистрацию по месту жительства.

При участии ДОМ.РФ будет создана система учета договоров найма жилых помещений. Это позволит перевести сделки в онлайн-формат и повысить прозрачность рынка.

«Сама идея запуска такой платформы не удивительна на фоне глобальной цифровизации. Плюс у нас до 10% жилого фонда, по разным оценкам, находится сегодня в аренде, а во многих странах этот показатель на порядок выше», — подчеркнул руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Аналитики рынка жилья ранее сообщили о снижении спроса на аренду квартир. Они считают, что главной причиной стал повышенный покупательский спрос, вызванный льготной ипотекой.

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Все новости / Экономика / ДОМ.РФ намерен «обелить» 70% рынка аренды жилья
жилье аренда жилья дом.рф
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