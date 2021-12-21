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Путин заявил о четком выполнении ВС РФ всех поставленных задач в 2021 году

Армия
Путин заявил о четком выполнении ВС РФ всех поставленных задач в 2021 году
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 декабря. Российский президент Владимир Путин заявил, что российские войска в 2021 году в условиях пандемии четко и без сбоев выполнили все поставленные перед ними задачи.

Президент России в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства в Национальном центре управления обороной назвал своевременное выполнение задач ВС РФ принципиально важным моментом. Он также сообщил, что доля современных вооружений в российской армии превысила 71%, а в ядерных силах — 89%.

Отмечается, что на ежегодном мероприятии Минобороны РФ глава государства подведет итоги года в сфере безопасности. Подчеркивается, что на 21 декабря запланирован ряд мероприятий с участием Путина, в том числе церемония приема в состав ВМФ РФ атомных подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск».

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