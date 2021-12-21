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Президент России назвал 2021 год экстраординарным из-за пандемии коронавируса

Общество
Президент России назвал 2021 год экстраординарным из-за пандемии коронавируса
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин назвал 2021 год словом «экстраординарный» из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Однако несмотря на сложности, российские вооруженные силы выполнили все поставленные в 2021 году задачи. Об этом глава государства заявил на коллегии минобороны по итогам года.

«Уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным. В первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. И принципиально важно, что в этих сложных условиях ВС четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи», — подчеркнул президент.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что сотрудники администрации российского лидера тоже погибают от COVID-19. Однако большая часть сотрудников администрации президента уже вакцинировались или переболели.

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