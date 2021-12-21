Общероссийский народный фронт переизбрал Кузнецова главой исполкома

Москва, 21 декабря. Руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов переизбран руководителем исполкома Общероссийского народного фронта. Об этом рассказали в центральном штабе ОНФ.

Вице-губернатор Московской области занимает эту руководящую должность с сентября 2019 года.

Стоит отметить, что ОНФ был создан по инициативе главы российского государства Владимира Путина. Предложение о его создании прозвучало 6 мая 2011 года на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт продвигает ряд инициатив, которые сделают жизнь граждан России лучше. Соответствующее заявление сделал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.