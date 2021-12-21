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Власти ОАЭ отменили цензуру для иностранных фильмов

Весь мир
Власти ОАЭ отменили цензуру для иностранных фильмов
pixabay.com  / 

Абу-Даби, 21 декабря. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выводят из-под цензуры фильмы, предназначенные для демонстрации в кинотеатрах. Соответствующее заявление сделало министерство культуры и молодежи.

Управление по регулированию СМИ ввело возрастной рейтинг 21+ для картин, в которых присутствуют сцены обнаженных тел, секса и другие «взрослые» кадры. Сами фильмы больше не будут обрезаться или иным способом корректироваться.

«Картины станут демонстрироваться в кинотеатрах в соответствии с их международной версией, и классификация дана на основе стандартов медиаконтента в стране», — сообщили в управлении.

Данное послабление связано с пересмотром ОАЭ собственных социальных норм в попытке привлечь западный бизнес и трудовую силу. Сами чиновники описывают эту политику как «либерализацию законодательной структуры для привлечения большего числа иностранных рабочих».

В 2020 году Эмираты предоставили не состоящим в браке людям право проживать вместе, упростили контроль за покупкой и потреблением алкоголя, ввели долгосрочные визы на жительство и разрешили полное иностранное владение предприятиями.

В декабре текущего года заявлялось о планах по сокращению рабочей недели с пяти дней до четырех с половиной, а также по переходу на выходные в западном стиле: с субботы по воскресенье. Фактически ОАЭ стали первой страной мусульманского мира с подобным графиком.

Сегодня в Эмиратах зарегистрировано почти десять миллионов человек, причем 90% из них — иностранцы.

Подобная либерализация социальной жизни характерна не только для ОАЭ, но и для Саудовской Аравии. Дело в том, что оба государства реализуют план радикального перестроения хозяйственной модели до 2030 года, который, помимо прочего, подразумевает рост туристической и высокотехнологичной отраслей экономики, для чего необходимо привлечение миллионов иностранцев.

В связи с этим в последние годы растет потребительский сектор: розничная торговля, развлечения, общепит, гостиничный бизнес. В Саудовской Аравии действуют уже 34 кинотеатра, хотя до 2017 года они были вовсе запрещены.

Кроме того, здесь стали возможны ранее немыслимые картины: на пляжах появляются отдыхающие обоих полов в купальниках (включая местных), публичное проявление чувств больше не запрещено.

Расчет делается на то, чтобы люди хотели приезжать и жить в этих странах, что возможно лишь в том случае, если они не будут чувствовать себя ограниченными в сравнении с социальными средами собственных стран. Это актуально и для местных граждан: государству выгоднее, если они будут оставлять деньги на родине, а не отправляться на отдых в другие части света.

Следует отметить, что свобода вносится в экономическую и социальную сферы, но не в политическую, судебную и прочие, связанные с властью. Арабские страны Персидского залива используют шариат для регулирования всех областей жизни, поэтому послабления могут быть лишь ограниченными и поверхностными.

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Все новости / Весь мир / Власти ОАЭ отменили цензуру для иностранных фильмов
кино оаэ цензура
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