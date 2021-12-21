Власти ОАЭ отменили цензуру для иностранных фильмов

Абу-Даби, 21 декабря. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выводят из-под цензуры фильмы, предназначенные для демонстрации в кинотеатрах. Соответствующее заявление сделало министерство культуры и молодежи.

Управление по регулированию СМИ ввело возрастной рейтинг 21+ для картин, в которых присутствуют сцены обнаженных тел, секса и другие «взрослые» кадры. Сами фильмы больше не будут обрезаться или иным способом корректироваться.

«Картины станут демонстрироваться в кинотеатрах в соответствии с их международной версией, и классификация дана на основе стандартов медиаконтента в стране», — сообщили в управлении.

BIG: The UAE has announced that it will end censorship including Islamic restrictions on films that are released in cinemas.#ModernizedIslam pic.twitter.com/QNlIGMEb1c — Arjun (@ZuckerbergMeta) December 21, 2021

Данное послабление связано с пересмотром ОАЭ собственных социальных норм в попытке привлечь западный бизнес и трудовую силу. Сами чиновники описывают эту политику как «либерализацию законодательной структуры для привлечения большего числа иностранных рабочих».

В 2020 году Эмираты предоставили не состоящим в браке людям право проживать вместе, упростили контроль за покупкой и потреблением алкоголя, ввели долгосрочные визы на жительство и разрешили полное иностранное владение предприятиями.

В декабре текущего года заявлялось о планах по сокращению рабочей недели с пяти дней до четырех с половиной, а также по переходу на выходные в западном стиле: с субботы по воскресенье. Фактически ОАЭ стали первой страной мусульманского мира с подобным графиком.

The UAE authorities have announced that for public sector employees, the working week will be reduced to four and a half days, with the weekend running Friday through Sunday! https://t.co/2CUruzUwHt — John Alderton (@john_alderton) December 20, 2021

Сегодня в Эмиратах зарегистрировано почти десять миллионов человек, причем 90% из них — иностранцы.

Подобная либерализация социальной жизни характерна не только для ОАЭ, но и для Саудовской Аравии. Дело в том, что оба государства реализуют план радикального перестроения хозяйственной модели до 2030 года, который, помимо прочего, подразумевает рост туристической и высокотехнологичной отраслей экономики, для чего необходимо привлечение миллионов иностранцев.

Crown Prince Mohammed Bin Salman continues his #GCC tour with a visit to the #UAE - GCC domestic support for Saudi Arabia's agenda is crucial ahead of Vision 2030 and a push for more FDI to enable mega projects.@FaisalbinFarhan @KSAmofaEN @MohamedBinZayed @PIF_en pic.twitter.com/u7e7cM1Ph2 — GazelleAG (@GazelleAg) December 8, 2021

В связи с этим в последние годы растет потребительский сектор: розничная торговля, развлечения, общепит, гостиничный бизнес. В Саудовской Аравии действуют уже 34 кинотеатра, хотя до 2017 года они были вовсе запрещены.

Кроме того, здесь стали возможны ранее немыслимые картины: на пляжах появляются отдыхающие обоих полов в купальниках (включая местных), публичное проявление чувств больше не запрещено.

Welcome to the land of Tawheed ????????



Sun, Sea and Opposite Sex. Saudi Arab's bikini beach with music night parties.



This is “Pure Beach” in King Abdullah Economic City which is about 125 km north of Jeddah which was opened last August. The costs of the beach is 300 riyal (i.e $80) pic.twitter.com/Q9i1wK8NgA — Muslim Analyst (@muslimanalyst) October 17, 2021

Расчет делается на то, чтобы люди хотели приезжать и жить в этих странах, что возможно лишь в том случае, если они не будут чувствовать себя ограниченными в сравнении с социальными средами собственных стран. Это актуально и для местных граждан: государству выгоднее, если они будут оставлять деньги на родине, а не отправляться на отдых в другие части света.

Следует отметить, что свобода вносится в экономическую и социальную сферы, но не в политическую, судебную и прочие, связанные с властью. Арабские страны Персидского залива используют шариат для регулирования всех областей жизни, поэтому послабления могут быть лишь ограниченными и поверхностными.