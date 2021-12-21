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Инвестор объяснил причины снижения нефтяных котировок до 69,75 доллара
Экономика
Инвестор объяснил причины снижения нефтяных котировок до 69,75 доллара
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Нефтяные котировки в ближайшее время останутся на уровне 67-74 доллара за баррель, поскольку на восстановление спроса давит ряд негативных факторов. Своим прогнозом ситуации на рынке с ФАН поделился частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

В ходе утренних торгов 21 декабря стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 5,1% и достигла показателя в 69,75 доллара за баррель. Снижаться котировки начали еще в прошлую пятницу, причиной стали растущие опасения участников рынка по поводу распространения штамма «Омикрон».

«Заболеваемость растет и в США, и в Европе, где Нидерланды ввели жесткий карантин на весь период новогодних праздников, а другие страны обсуждают возможность очередного локдауна. В Китае из-за роста заболеваемости экстренно проверяют жителей одной из провинций, население которой насчитывает 13 млн человек. Понятно, что на этом фоне вполне ожидаемым будет сокращение потребления сырья — вот котировки и ушли в понедельник к уровню 69 долларов», — объясняет динамику рынка эксперт.

Инвестор объяснил причины снижения нефтяных котировок до 69,75 долларов
pixabay.com /

Нефть уже начала понемногу восстанавливать позиции. Известно, что сорт марки Brent торгуется выше 72 долларов за баррель, прибавив за сутки более 1%. Однако дальнейшей положительной динамики ждать не стоит.

«Котировки так и останутся в диапазоне 67-74 доллара за баррель, поскольку восстановление спроса неочевидно. Ряд негативных факторов — пандемия, снижение спроса на топливо из-за ограничений в Европе — будут оказывать давление на цены. Кардинально ситуация не изменится, пока не пройдет очередная волна пандемии. А согласно прогнозам ВОЗ, она может перерасти в следующую, что продлится до весны 2022 года», — заключает Федор Сидоров.

Ранее аналитики назвали главные причины возможного падения нефтедобычи на 30%. По словам руководителя аналитического департамента компании AMarkets Артема Деева, проблемы с разведанными запасами у крупнейших нефтедобывающих компаний мира, скорее всего, будут только нарастать с каждым годом. Чтобы наверстать упущенное, потребуется более 100 млрд долларов.

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Все новости / Экономика / Инвестор объяснил причины снижения нефтяных котировок до 69,75 доллара
нефть экономика цены на нефть рынок топлива
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