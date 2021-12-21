Банк России опубликовал официальные курсы валют на 22 декабря

Москва, 21 декабря. Рубль укрепил свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США опустился на 47,41 копейки и составил 73,82 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 29,74 копейки и оказалась на уровне 83,32 рубля.

Торги Московской биржи также открылись укреплением рубля к американской валюте. Стоимость доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии сократился на 8 копеек и достиг 74,065 рубля. Биржевой курс евро при этом остался прежним — 83,58 рубля.

Базовый сценарий аналитиков SberCIB предполагает, что к концу 2022 года национальная валюта США будет стоить 67 рублей. Соответствующие данные содержатся в прогнозе старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.