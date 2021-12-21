Футболист Кокорин расстался с матерью своего сына

Москва, 21 декабря. Футболист итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин и его возлюбленная Дарья Валитова расстались. О разрыве девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Валитова обратила внимание, что никогда не состояла в официальном браке с Кокориным. Поэтому их расставание назвать разводом сложно.

«В плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — написала блогер в ответ на вопрос подписчика в Stories.

Летом Валитова сообщила о сложном времени в жизни. Однако пока она не готова рассказывать, что именно произошло. Блогер назвала предательство со стороны близкого человека самым сложным, что может произойти.

Кокорин и Валитова были вместе с 2014 года. За время отношений они пережили тяжелые времена, в том числе уголовное наказание игрока, который подрался вместе с друзьями в центре Москвы. У футболиста и его уже бывшей спутницы есть сын Майкл.