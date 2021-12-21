Часть российских пенсионеров получит по 12,8 тысячи рублей в 2022 году

Москва, 21 декабря. Страховые выплаты всех неработающих пенсионеров вырастут на 5,9% за счет плановой индексации после Нового года. В результате станет больше и сумма фиксированной надбавки.

Рассчитывать на денежное довольствие смогут граждане, достигшие возраста 80 лет. В текущем году пособие составляло чуть больше 6 тысяч рублей, а уже в следующем оно увеличится до 6,4 тысячи рублей. На следующий месяц после дня рождения гражданину положена надбавка в двойном размере. С учетом индексации сумма составит 12,8 тысячи рублей.

При этом пособие пожилые россияне смогут получить только один раз. После этого ежемесячно будет приходить обычная одиночная прибавка. Однако по достижению 80-летнего возраста пенсионеров ждут и другие преференции от государства.

Россиянам ранее напомнили, что те, кто вышел на пенсию по старым правилам и имеет пенсионные накопления, в 2022 году получат дополнительную денежную выплату. Данная мера касается мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения.