Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 14:37
14:32
Армия
Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
14:31
Происшествия
Водителя ВMW приговорили к 4 годам колонии за смерть ребенка на «зебре» в Новосибирске
14:29
Происшествия
Суд не стал арестовывать двух редакторов DOXA за опоздание с прогулки на 18 минут
14:29
Политика
Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
14:28
Происшествия
ФАН публикует новые кадры мощного пожара в томском гипермаркете «Лента»
14:26
Происшествия
Апелляционный суд снова рассмотрит дело о незаконной охоте главы Убинского района
14:24
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов
14:22
Армия
Путин: ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» поставлены на боевое дежурство
14:22
Политика
Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину
14:21
Политика
Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Часть российских пенсионеров получит по 12,8 тысячи рублей в 2022 году

Экономика
Часть российских пенсионеров получит по 12,8 тысячи рублей в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 декабря. Страховые выплаты всех неработающих пенсионеров вырастут на 5,9% за счет плановой индексации после Нового года. В результате станет больше и сумма фиксированной надбавки.

Рассчитывать на денежное довольствие смогут граждане, достигшие возраста 80 лет. В текущем году пособие составляло чуть больше 6 тысяч рублей, а уже в следующем оно увеличится до 6,4 тысячи рублей. На следующий месяц после дня рождения гражданину положена надбавка в двойном размере. С учетом индексации сумма составит 12,8 тысячи рублей.

При этом пособие пожилые россияне смогут получить только один раз. После этого ежемесячно будет приходить обычная одиночная прибавка. Однако по достижению 80-летнего возраста пенсионеров ждут и другие преференции от государства.

Россиянам ранее напомнили, что те, кто вышел на пенсию по старым правилам и имеет пенсионные накопления, в 2022 году получат дополнительную денежную выплату. Данная мера касается мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Часть российских пенсионеров получит по 12,8 тысячи рублей в 2022 году
пенсии выплаты страховая пенсия российские пенсионеры
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать