Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 14:37
14:32
Армия
Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
14:31
Происшествия
Водителя ВMW приговорили к 4 годам колонии за смерть ребенка на «зебре» в Новосибирске
14:29
Происшествия
Суд не стал арестовывать двух редакторов DOXA за опоздание с прогулки на 18 минут
14:29
Политика
Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
14:28
Происшествия
ФАН публикует новые кадры мощного пожара в томском гипермаркете «Лента»
14:26
Происшествия
Апелляционный суд снова рассмотрит дело о незаконной охоте главы Убинского района
14:24
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов
14:22
Армия
Путин: ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» поставлены на боевое дежурство
14:22
Политика
Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину
14:21
Политика
Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Замглавы МИД РФ Руденко предупредил США о последствиях отправки военных на Украину

Армия
Замглавы МИД РФ Руденко предупредил США о последствиях отправки военных на Украину
ИА Политика Сегодня  /  Алла Ларионова

Москва, 21 декабря. США могут спровоцировать новый виток напряженности, если решатся перебросить военных на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его словам, в Москве рассчитывают на объективность американского руководства в данном вопросе. Иначе последствия такой авантюры будут крайне трагичными.

«Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях с Западом в целом, включая США. Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий», — сказал дипломат.

В последнее время на Западе активно обсуждают тему якобы готовящегося «вторжения» российской армии на Украину. Хотя Москва неоднократно отвергала беспочвенные нападки, президент США Джо Байден пообещал «предотвратить» конфликт. Как передает RT, вашингтонским чиновникам дали четыре недели на соответствующую операцию.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Замглавы МИД РФ Руденко предупредил США о последствиях отправки военных на Украину
украина россия сша мид рф руденко вс сша
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать