Замглавы МИД РФ Руденко предупредил США о последствиях отправки военных на Украину

Москва, 21 декабря. США могут спровоцировать новый виток напряженности, если решатся перебросить военных на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его словам, в Москве рассчитывают на объективность американского руководства в данном вопросе. Иначе последствия такой авантюры будут крайне трагичными.

«Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях с Западом в целом, включая США. Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий», — сказал дипломат.

В последнее время на Западе активно обсуждают тему якобы готовящегося «вторжения» российской армии на Украину. Хотя Москва неоднократно отвергала беспочвенные нападки, президент США Джо Байден пообещал «предотвратить» конфликт. Как передает RT, вашингтонским чиновникам дали четыре недели на соответствующую операцию.