Второй тур президентских выборов прошел в 19 декабря в условиях политической нестабильности. Два кандидата — убежденный сторонник Пиночета Хосе Антонио Каст и социалист Габриэль Борич Фонт стали центрами крайней поляризации общества.

Результаты превзошли все ожидания: Борич одержал победу над своим соперником, набрав на 1 миллион голосов больше. Выборы стали рекордными по числу избирателей, которое составило 8,6 миллиона человек. Впервые за последние десять лет в них приняли участие более 50% электората. Массовой мобилизации избирателей способствовало то, что оппонент кандидата от социалистов слишком открыто демонстрировал свою любовь к бывшему диктатору Чили генералу Аугусто Пиночету.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как «фактор Пиночета» стал определяющим на последних выборах президента Чили.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Качели неолиберального развития

Делая ставку на поклонника Пиночета, правый лагерь связывал с бывшим диктатором самостоятельную нацполитику и подъем национальной экономики. Для многих сторонников Пиночет остается символом стабильности и процветания. Бывший диктатор Чили действительно знаковая фигура, показавшая, что тренд на национальное возрождение, связываемый с ультраправыми, закончился.

Иллюзия самостоятельного развития экономики, пропагандируемого фашистскими режимами 1920-30-х годов, на Пиночете лопнула, как мыльный пузырь. Государственный переворот 11 сентября 1973 года спонсировался и направлялся Вашингтоном, Бразилией — ближайшим союзником США в регионе. В нем принимала участие даже Австралия, где после падения генерала Пиночета укрылись некоторые из наиболее одиозных деятелей его режима.

wikipedia.org / Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile / CC BY 2.0 cl

После прихода к власти Пиночет с 1975 года начинает программу неолиберальных реформ, которую будут проводить американские и чилийские (но получившие американское образование) экономисты — так называемые «чикагские мальчики». Реформы Пиночета во многом заключались в денационализации и распродаже госсобственности зарубежным ТНК. Чилийские ультраправые стали инструментом глобалистских верхов. Свой кусок получила и чилийская финансовая верхушка. От прошлого правления генерал сохранил лишь распределение части доходов от продажи меди на внешнем рынке в пользу армии.

В результате реформ Пиночета и «чикагских мальчиков» Чили оказалась в сильной зависимости от притока иностранного капитала, экспорта меди и колебания цен на этот товар. В 1980 году началось очередное падение цен медь, а на следующий год мировая экономика свалилась в рецессию. Поставленная на неолиберальные рельсы экономика Чили отреагировала немедленным ростом инфляции и выводом капитала — финансовая система Чили, которую «чикагские мальчики» так и не сумели стабилизировать, была уничтожена. Кризис 1982-1985 годов отбросил экономику Чили на десять лет назад — в 1985 году ВВП Чили был лишь немногим выше ВВП 1973 года, последнего года правления социалиста Альенде.

Федеральное агентство новостей /

Экономическое возрождение Чили явно не задалось. В результате экономической и политической политики Пиночета страна оказалась обречена на стагнацию в роли сырьевого придатка крупнейших экономик мира и источника вывоза ТНК капитала в офшоры (сейчас он достигает 2 миллиардов долларов ежегодно). Лишь в 1991 году, через год после ухода диктатора в отставку, ВВП страны превысил докризисный уровень 1981 года, составив 38 миллиардов долларов.

Ящик Пандоры

Но на самого Пиночета и его приближенных падение экономики не оказало никакого влияния. 5 октября известный чилийский портал расследовательской журналистики CIPER обнародовал результаты исследования утечек о данных из офшоров («досье Пандоры»). В них фигурируют 400 млн долларов, которые верхушка диктаторского режима вывела из страны.

Согласно доступным данным, фирмы-прокладки, через которые диктатор и его семья выводили деньги из страны, занималась покупкой для них недвижимости за границей. Кроме того, через целый ряд фирм, связанных с военными кругами, осуществлялась продажа оружия Хорватии во время войн в Югославии. Сам генерал за свою помощь в отмывании выводе средств из страны в этих сделках получил около 2 миллионов долларов и недвижимость для своей семьи в США.

Федеральное агентство новостей /

В целом об этом стало известно еще в 2004 году. Тогда расследование деятельности американского банка Riggs, который обслуживал дипломатические ведомства США, выявило, что Пиночет и близкие ему люди хранили на своих счетах около 20 миллионов долларов. Оказалось, что эти деньги генерал получил через откаты с госконтрактов, к которым допускался узкий круг лиц и фирм. Встал вопрос: сколько еще чилийская финансовая верхушка, коррумпированные чиновники и международные фирмы вывезли из Чили в офшоры благодаря правлению Пиночета?

В свете современных данных, трудно считать Аугусто Пиночета «кристально чистым политиком». Это заставляет по-новому взглянуть на репрессии, которые осуществлялись под его руководством. Диктатор в полной мере воспользовался своим положением. Поэтому проводимые им и его соратниками репрессии против оппозиции можно обоснованно считать формой защиты новых форм собственности, а не жестким отстаиванием национальных интересов.

Федеральное агентство новостей

Из кризиса, в который Чили загнали реформы американских экономистов чикагской школы и их местных сторонников, стране пришлось выбираться путем введения протекционистских мер, ростом программ социальной помощи и ослаблением политического контроля за деятельностью оппозиции. Эти меры были реализованы при Пиночете, что порождало даже среди умеренных сторонников диктатора вопрос: нужен ли был переворот, если страна вернулась на 10 лет назад?

Однако и протекционистские меры не спасли режим Пиночета — референдум 1988 года о продлении своих полномочий после 1990 года он проиграл. Интересно, что соотношение его противников и сторонников тогда было похожим на расклад минувших президентских выборов 2021 года: 55,9% — «против» и 44% — «за».

В 1990 году генерал Пиночет ушел с поста президента, став вместо этого пожизненным сенатором. 17 лет диктатуры и неолиберальных экспериментов закончились. В новую демократическую эпоху Чили вступила с целым ворохом проблем, корни которых прямиком лежали в пиночетовской диктатуре.

Гарант нестабильности

Первой и основной проблемой стала Конституция 1980 года, принятая при Пиночете. О том, что ее придется пересматривать, говорили абсолютно все политики, правившие Чили после 1990 года.

Но правый лагерь, опиравшийся на консерваторов и сторонников политики бывшего диктатора, откладывал решение. В левом лагере доминировали умеренные левоцентристы из Социалистической партии, которые вплоть до 2010 года заключали правящие альянсы с центристами из Христианско-демократической партии. Они не стремились к переменам, опасаясь ухудшения ситуации. Это тянулось до тех пор, пока в 2010 году президентом не был избран Себастьян Пиньера, в лагере которого оказались откровенные сторонники Пиночета.

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Шок был настолько сильным, что за следующего кандидата от социалистов Мишель Бачелет проголосовали 62% пришедших на выборы избирателей. Она пообещала демонтировать политическое наследие Пиночета, но из-за противодействия правых далеко не все удалось сделать. В основном всё свелось к осуждению полицейских чинов, участвовавших в пытках и убийствах оппозиционеров во времена диктатуры и к более последовательной защите прав человека.

wikipedia.org / Gobierno de Chile / CC BY 2.0

Проблемы экономического неравенства, доступа бедных слоев к образованию и здравоохранению, равно как и проблемы коренного населения, индейцев мапуче, так и не получили своего решения в стране, где более 50% домохозяйств считались «экономически слабыми». А после возвращения к власти в 2017 году правоконсервативного правительства Пиньеры ситуация лишь накалилась.

Сейчас на юге страны полыхает необъявленная гражданская война с мапуче. Во времена Пиночета их общинные земли были приватизированы и распроданы иностранными компаниям или отданы чилийским латифундистам. Первые постдиктаторские правительства действовали в том же ключе, что и генерал — распродажа земель и массовые выселения

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Как результат, сейчас мапуче захватывают землю фермеров, которую считают своей, сжигают технику и церкви. Власти в ответ периодически объявляют военное положение, но до решения проблемы еще очень далеко.

Платное образование — еще одно наследие Аугусто Пиночета, и студенческое движение — неизменный источник уличных бунтов. В 2000-2010-е годы Чили сотрясали массовые студенческие протесты за бесплатное образование, организованные коммунистами и левыми организациями. Избранный президент страны Габриэль Борич был одним из их организаторов. В 2019 году уличные выступления с массовым участием молодежи заставили власти согласиться с созывом Конституционной конвенции, которая перепишет пиночетовскую Конституцию.

Одновременно с ростом студенческого движения выросло и женское. Дело в том, что чилийское общество традиционно складывалось как одно из самых консервативных в Латинской Америке, и до определенного времени многих женщин это устраивало. Они в массе своей придерживались традиционных взглядов и голосовали за более правых политиков, чем мужчины.

Все окончательно изменится на рубеже 2000-2010-х годов. Благодаря урбанизации чилийский феминизм отличался высоким уровнем радикализма и стал, в конечном счете, массовым. Эксперты отмечают, что второй срок Мишель Бачелет в 2013-2017 годах привел к резкому «полевению» женского электората.

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Опросы перед вторым туром свидетельствовали, что женщины в массе своей готовы были голосовать за Борича, потому что с кандидатом-пиночетистом ассоциировалась откровенно антиженская программа. В предвыборной программе у Каста, например, была преимущественная поддержка семей с детьми и стимулирование рождаемости, а также возможная отмена абортов. Остальные вопросы — положение матерей-одиночек, вопросы домашнего насилия и т.п. — были упущены. К тому же Каст настаивал на ликвидации Министерства по делам женщин, что еще больше ударило по его позициям среди женского электората.

Каст предлагал национальную идею, замешанную на традиционных католических ценностях. Вот только они отвергаются массой чилийского общества — урбанизированного и молодого. За вычетом этого в его активе остаются сохранение традиционного экономического уклада и либеральные реформы, копирующие пиночетовскую эпоху. Но даже МВФ сейчас рекомендует экономический рост с широкой социальной поддержкой граждан, включая доступ к образованию и медицине.

Если в правой среде одним из самых ходовых аргументов в поддержку голосования за ультраправого кандидата было «Каст защищает не диктатуру, а свободу», то среди женщин Сантьяго и Вальпараисо — «Скажи нацисту: нет, нет, нет!»

Правые уходят на дно

Каст пытался привлечь чилиек на свою сторону, но не преуспел в этом. Наследие Пиночета, которое воспринимается среди бедняков, городской молодежи и особенно образованных женщин Чили, как архаичный пережиток, утянуло его на дно. Даже обещания стабильности и безопасности — то что Каст твердой рукой наведет порядок с венесуэльскими и гаитянскими мигрантами, которых насчитывается в Чили более миллиона — не переломили ситуацию в его пользу. Только в столичном регионе Борич собрал около 60% голосов, что дало ему около 800 тысяч голосов преимущества.

Global Look Press / Jorge Villegas/XinHua

В 1988 году, в условиях беспрецедентного давления, 55% чилийцев проголосовали за то, чтобы свергнуть диктатора с политического Олимпа. В 2021 году 55% чилийцев не дали вернуться к власти открытому стороннику свергнутого диктатора. «Фактор Пиночета» вначале позволил Касту выиграть первый тур выборов, но потом неумолимо потопил его.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.