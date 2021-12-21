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«Спартак» назначил Каттани спортивным директором клуба

Спорт
«Спартак» назначил Каттани спортивным директором клуба
Prt Scr youtube.com  /  Novara Calcio 1908

Москва, 21 декабря. Московский «Спартак» объявил о назначении Луки Каттани новым спортивным директором клуба. Об этом говорится на официальном сайте красно-белых.

На протяжении последних сезонов итальянец возглавлял скаутский отдел ПСЖ. До работы в Париже он занимал пост спортивного директора в «Палермо» и «Новаре». Также у него трудовой стаж в английском «Челси».

«Желаем Луке Каттани успешной работы в «Спартаке»!» — говорится в сообщении.

В «Спартаке» в последние дни произошли серьезные кадровые изменения. На замену Рую Витории пришел Паоло Ваноли. До этого итальянский специалист работал ассистентом в сборной Италии, в «Челси» и «Интере». До этого он не занимал должность главного тренера.

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футбол спартак каттани
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