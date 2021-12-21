Минюст ФРГ указал на необходимость проработки общего подхода стран ЕС к работе с Telegram

Берлин, 21 декабря. Странам Евросоюза необходимо выработать общий подход к мессенджеру Telegram в рамках борьбы с противоправным контентом, рассказал министр юстиций Германии Марко Бушманн.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью медиагруппе Funke. По словам главы Минюста ФРГ, мессенджер заинтересован в заработке от рекламы, то есть не хочет отказываться от доступа к платежеспособному европейскому рынку. По мнению немецкого политика, Telegram должен назначить представителя, с которым могли бы взаимодействовать ведомства Германии для получения информации о правонарушениях.

«Совместные действия произведут на операторов Telegram большее впечатление, чем если каждая страна будет пытаться действовать в одиночку», — подчеркнул Бушманн.

Ранее стало известно, что мессенджер полностью выплатил 15 млн рублей штрафов по шести исполнительным делам, которые возбудили против Telegram. В банке данных Федеральной службы судебных приставов отмечается, что сейчас исполнительных производств в отношении мессенджера нет.