Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 14:37
14:32
Армия
Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
14:31
Происшествия
Водителя ВMW приговорили к 4 годам колонии за смерть ребенка на «зебре» в Новосибирске
14:29
Происшествия
Суд не стал арестовывать двух редакторов DOXA за опоздание с прогулки на 18 минут
14:29
Политика
Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
14:28
Происшествия
ФАН публикует новые кадры мощного пожара в томском гипермаркете «Лента»
14:26
Происшествия
Апелляционный суд снова рассмотрит дело о незаконной охоте главы Убинского района
14:24
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов
14:22
Армия
Путин: ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» поставлены на боевое дежурство
14:22
Политика
Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину
14:21
Политика
Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минюст ФРГ указал на необходимость проработки общего подхода стран ЕС к работе с Telegram

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 13:21
Политика
Минюст ФРГ указал на необходимость проработки общего подхода стран ЕС к работе с Telegram
pixabay.com

Берлин, 21 декабря. Странам Евросоюза необходимо выработать общий подход к мессенджеру Telegram в рамках борьбы с противоправным контентом, рассказал министр юстиций Германии Марко Бушманн.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью медиагруппе Funke. По словам главы Минюста ФРГ, мессенджер заинтересован в заработке от рекламы, то есть не хочет отказываться от доступа к платежеспособному европейскому рынку. По мнению немецкого политика, Telegram должен назначить представителя, с которым могли бы взаимодействовать ведомства Германии для получения информации о правонарушениях.

«Совместные действия произведут на операторов Telegram большее впечатление, чем если каждая страна будет пытаться действовать в одиночку», — подчеркнул Бушманн.

Ранее стало известно, что мессенджер полностью выплатил 15 млн рублей штрафов по шести исполнительным делам, которые возбудили против Telegram. В банке данных Федеральной службы судебных приставов отмечается, что сейчас исполнительных производств в отношении мессенджера нет.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Минюст ФРГ указал на необходимость проработки общего подхода стран ЕС к работе с Telegram
германия telegram бушманн
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать