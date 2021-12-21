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Меган Маркл нарушит обещание остановиться на втором ребенке ради прибавления в семье

Шоу-бизнес
Меган Маркл нарушит обещание остановиться на втором ребенке ради прибавления в семье
Prt Scr youtube.com  /  Global News

Лондон, 21 декабря. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл задумались о возможности в третий раз стать родителями. Герцоги Сассекские пересмотрели взгляды на проблемы экологии ради наследников.

Супруги во второй раз стали родителями в этом году. Герцоги Сассекские назвали дочь Лилибет в честь королевы Елизаветы II. Незадолго до этого принц Гарри дал понять, что пара планирует остановиться на этом, чтобы не вносить губительный вклад в проблему перенаселения планеты, передает «Вечерняя Москва».

Однако со временем принц Гарри и Меган Маркл прекрасно освоились в роли родителей и пересмотрели свою позицию. Так, источники, близкие к герцогам Сассекским, сообщили в беседе с изданием New Idea, что пара готова нарушить собственные правила ради прибавления в семье.

«Они считают, что могут внести более позитивный вклад в мир, воспитывая умных, информированных детей, которые будут такими же во взрослой жизни. Они считают, что это перевешивает экологические риски», — поделились источники.

Кроме того, старший ребенок Меган Маркл и принца Гарри Арчи уже просит у родителей брата. Поэтому герцоги Сассекские планируют подготовку к ЭКО, когда их дочери исполнится год.

Несмотря на теплые отношения принца Гарри и Меган Маркл, муж Елизаветы II возражал против их брака. Однажды принц Эдинбургский даже сравнил герцогиню с другой девушкой из-за внешней схожести.

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Все новости / Шоу-бизнес / Меган Маркл нарушит обещание остановиться на втором ребенке ради прибавления в семье
принц гарри королевская семья меган маркл
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