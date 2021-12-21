«Нет достойных»: психотерапевт дал рекомендации по поиску идеального мужа

Каждая девушка или женщина мечтает о гармоничных отношениях, где будет взаимная любовь, понимание и забота. Но не всегда эти ожидания становятся реальностью. После чего леди с горечью задается вопросом — почему ей попадаются мужчины, не способные дать ей то, о чем она мечтает? Ведь из раза в раз ей попадаются только «не те». Почему мы так любим выбирать не тех партнеров, как вырваться из порочного круга одних и тех же несчастливых сценариев — об этом в интервью ФАН рассказал психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук. фото из личного архива Евгения Кульгавчука /

— Почему женщины выбирают не тех мужчин? То им попадаются сплошные алкоголики, то трудоголики. Или одни и те же гуляки? Словом, как выбрать хорошего мужчину?

— Здесь много факторов, и часто в разборе каждого конкретного случая мы имеем их совокупность. Например, это образ отца. Отец для девочки — это прообраз мужчины, который запечатлевается в раннем детстве. Эта фигура так или иначе может влиять на выбор в формате примера или антипримера. Но, конечно, это не ведущий фактор.

Ведь может быть и влияние окружения, и социальное подражание. Если всем девочкам нравится мальчик в школе, то многие хотят заполучить его не только из-за того, что всем кажется, что он уникальный, но и для того, чтобы выиграть соревнование у других девочек и доказать себе, что «я хороша». А мальчик — это всего лишь доказательство. Конечно, это часто происходит из-за сниженной самооценки, что тщательно скрывается от окружающих, и стремления доказать свою значимость себе и другим. Но это уже другой вопрос.

Кроме того, некоторые девушки не умеют отличать силу от хамства, а смелость — от асоциальности. Например, ей кажется, что некий мужчина — альфа-самец и, следовательно, самый сильный, и, конечно, благородный. Что он защитит, спасет, ведь он же смелый какой! А рядом с ней на самом деле возбудимый психопат, который будет через пару месяцев спать со всеми ее подругами, а ее периодически бить. Но признаться в том, что это катастрофическая ошибка, девушка не может ни окружающим, ни себе, поскольку еще недавно так гордилась этим знакомством и даже посматривала на других свысока, демонстрируя своего «крутого парня».

Главная проблема в том, что многим не хватает психологической грамотности. Я считаю, этот предмет должны преподавать в школах. А пока эти разборы полетов и аудиты отношений проходят в кабинетах врачей-психотерапевтов.

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— Есть ли вероятность, что женщина до конца дней своих будет проигрывать один и тот же сценарий?

— Конечно. Некоторые так и проживают свою жизнь. Не делая правильных выводов, не работая над ошибками, они обобщают: «Все мужчины плохие», «Нет достойных» и так далее. А если не сделаны выводы, нет психологической зрелости, то, быть может, природа бережет их от размножения? Ведь взращивание потомства — непростой труд, требующий терпения, мудрости. А если нет сил разобраться в себе, то, быть может, и правда — не нужно взваливать на себя непосильную ношу, а просто завести себе кота? С ним, действительно, хлопот меньше.

— Как женщине выйти из замкнутого круга, когда она все время выбирает не того, что же ей делать?

— Ей нужно осознать причины. Попробовать понять, по каким сценариям это происходит. Проанализировать с ручкой и бумагой все свои прежние отношения. Создать «аватар», то есть образ, кто нужен ей в жизни. Каковы черты его характера, в чем они проявляются. Понять, где «водятся» такие мужчины. Понять, что нравится им.

Спросить себя: а что она сама может внести в отношения? Поискать свои точки роста. Проработать их. И лишь потом искать. И потом уж строить.

Поэтому, прежде чем задуматься над вопросом, как выбрать мужчину, нужно задуматься — а почему он выберет меня? Если все это не получается сделать самостоятельно, то нужно обращаться к специалистам. Но не к блогерам из Instagram с марафонами, а к психологам и психотерапевтам. И желательно уже с опытом семейной жизни. Некоторые блогеры тоже могут быть полезны, но не надо искать счастья у лжекоучей. Хотя, возможно, каждому свое.

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— И все же — можно ли обойтись без помощи психотерапевта, ведь не у всех есть деньги на его услуги?

— Конечно, можно. Я вообще сторонник того, чтобы человек всегда сначала попробовал сам. И лишь в том случае, если чувствует, что или не получается, или хочется быстрее и эффективнее, то тогда уже обращался за помощью. И сам психотерапевт не панацея и не волшебник. Он лишь помощник. Он помогает тому, кто пробует и идет вперед. Такой вот терапевтический альянс.

— Какие элементарные шаги должна предпринять женщина, чтобы стать счастливее, возможно, с первого дня нового года?

— Девушка или женщина должна понять, что ей никто ничего не должен. Принять мир как прекрасную территорию, жить с открытой душой. Если хочется доброго и хорошего — надо сначала стать такой самой. Уметь созидать, а не потреблять. Искать своего человека. Не размениваться. Уметь строить отношения. Развивать эмпатию, которая сначала поможет в отношениях, а потом и в материнстве. Не пенять на родителей. Если они были не очень — сделайте лучше. Покажите рекламный ролик счастливой семьи своим детям. Передавайте эстафету любви далее по своему роду, тем самым делая мир лучше.

Ранее Евгений Кульгавчук объяснил, почему многие из нас так искренне верят непонятным блогерам и мотиваторам и как без их помощи решать волнующие проблемы.