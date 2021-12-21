Варшава, 21 декабря. Около сотни белорусских пограничников заставили военную группировку Польши показать всему миру свою нацистскую сущность.

Варшава стянула к белорусской границе ударную группировку численностью в 23 тысячи солдат. При этом Минск никак не усиливал свои погранвойска на участке границы, который вот уже который месяц подряд пытаются штурмовать беженцы, направляющиеся в Евросоюз. Поляки тем временем все больше нервничают и совершают грубейшие ошибки. Инцидент с дезертиром Эмилем Чечко, который раскрыл ужасную правду о поведении польских солдат, стал последней каплей в чаше терпения польского генералитета. В Варшаве запаниковали и выдали свои самые сокровенные тайны.

Истерику Польши в беседе с Владимиром Соловьевым оценил генеральный директор информационного агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев, иронично отметив, что ограниченный контингент белорусских пограничников своим вежливым и предельно тактичным поведением умудрился довести до отчаяния огромную группировку польской армии. Поляки уже почти не скрывают своих преступлений, являя всему миру свой поистине нацистский оскал, что и подтвердила история польского дезертира, который рассказал белорусским СМИ о преступлениях своих сослуживцев не только против беженцев, но и против волонтеров.

twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

«В Варшаве реально запаниковали. Дошло до того, что отставной польский генерал, бывший командующий сухопутными войсками (это не какой-то варшавский сумасшедший, а влиятельная величина) призвал расстрелять перебежчика, который рассказал белорусским спецслужбам об убийствах беженцев и даже волонтеров. Это уже последний признак глубокого отчаяния. Варшава стянула к белорусской границе мощнейшую группировку — 23 тысячи солдат. Против них — от силы сотня пограничников (Минск никак не усиливал контингент). При этом проигрывает именно Польша. Сто белорусских солдат довела всю эту группировку и ее командование до глубокого отчаяния», — иронично отметил журналист.

Кривошеев добавил, что следственный комитет Белоруссии уже открыл ряд уголовных дел на основе показаний польского дезертира. Чечко раскрыл поистине страшные тайны, рассказав о сотнях захоронений, где его коллеги закапывали беженцев и волонтеров. В Варшаве испугались последствий. Да так, что отставной генерал призвал расстрелять дезертира по законам военного времени, хотя никто никому войны не объявлял. Журналист подчеркнул, что Варшава показала всему миру свой нацистский оскал и, по идее, это еще не конец. Чем больше тайн раскроет перебежчик, тем больше будут нервничать его начальники, сами того не понимая признаваясь в страшных преступлениях.

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