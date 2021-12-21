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Биатлонист Матвей Елисеев приостановил спортивную карьеру

Спорт
Биатлонист Матвей Елисеев приостановил спортивную карьеру
Global Look Press  /  Hendrik Schmidt/dpa

Москва, 21 декабря. Российский биатлонист Матвей Елисеев взял паузу в спортивной карьере, чтобы поправить здоровье. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Елисеев заверил, что обязательно вернется в большой спорт, поскольку «еще не набегался». Пока 28-летний биатлонист хочет сосредоточиться на здоровье.

«Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую делать это поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в неотдаленные места типа Рыбинска», — заявил бронзовый призер чемпионата мира.

Он не исключил, что будет участвовать в каких-либо гонках или марафонах в Московской области. Однако пока у спортсмена в приоритете здоровье, пишет RT.

Футболист «Спартака» Андрей Ещенко тоже вскоре может объявить об уходе. Ожидается, что заявление 37-летний защитник сделает в начале 2022 года.

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спорт биатлон елисеев
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