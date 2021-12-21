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Порошенко заявил, что «не даст подарка» офису Зеленского и вернется на Украину в январе

Политика
Порошенко заявил, что «не даст подарка» офису Зеленского и вернется на Украину в январе
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 21 декабря. Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен вернуться на родину в январе 2022 года. Об этом политик рассказал в видеообращении.

Экс-президент опубликовал ролик в Telegram-канале, где прокомментировал «приветы» из офиса главы Украины. По словам Порошенко, в родной стране обещают с пониманием отнестись к тому, что он останется в Европе.

«Я хочу подчеркнуть, что я не дам им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января», — констатировал экс-глава государства.

Порошенко добавил, что приедет согласно своему графику, а не «мощного сценариста видосиков» президента Владимира Зеленского.

Бывшему главе Украины ранее предъявили обвинение в госизмене. Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов пояснил, что это удалось сделать официально.

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Все новости / Политика / Порошенко заявил, что «не даст подарка» офису Зеленского и вернется на Украину в январе
украина порошенко возвращение
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