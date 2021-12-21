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Россиянин Никитин встретился с семьей после освобождения из американской тюрьмы

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 15:08
Общество
Россиянин Никитин встретился с семьей после освобождения из американской тюрьмы
фото из личного архива Натальи Никитиной  / 

Сегодня, 21 декабря, в Россию возвращается Олег Никитин — генеральный директор российской компании «КС Инжиниринг», освобожденный из американской тюрьмы, в которой он провел два года по обвинению в посредничестве при продаже оборудования, запрещенного санкционными законами США. Там он содержался в ужасных условиях, о чем ранее корреспонденту ФАН рассказала супруга бизнесмена, Наталья Никитина.

И вот спустя долгое время она ожидает прохождения мужем необходимых миграционных процедур в аэропорту Шереметьево. Компанию ей составили глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада — они содействовали возвращению Никитина в Россию.

«Мы долго шли к этому моменту, — признался Шугалей. — И за это время успели хорошо познакомиться с его семьей: как с женой, так и с его детьми, которые помогали нам в работе по его освобождению. То что Никитин все-таки возвращается домой — это наша маленькая победа над американским беспределом, над этой системой, которая демонстрирует полное безразличие к людям как своей страны, так и остальных».

Ранее Фонд защиты национальных ценностей взял под контроль дело Никитина и внес вклад в освобождение россиянина из американской тюрьмы.

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Все новости / Общество / Россиянин Никитин встретился с семьей после освобождения из американской тюрьмы
олег никитин возвращение в россию шугалей
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