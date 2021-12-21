Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 14:36
14:32
Армия
Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
14:31
Происшествия
Водителя ВMW приговорили к 4 годам колонии за смерть ребенка на «зебре» в Новосибирске
14:29
Происшествия
Суд не стал арестовывать двух редакторов DOXA за опоздание с прогулки на 18 минут
14:29
Политика
Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
14:28
Происшествия
ФАН публикует новые кадры мощного пожара в томском гипермаркете «Лента»
14:26
Происшествия
Апелляционный суд снова рассмотрит дело о незаконной охоте главы Убинского района
14:24
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов
14:22
Армия
Путин: ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» поставлены на боевое дежурство
14:22
Политика
Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину
14:21
Политика
Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Саудовские ВВС нанесли удары по объектам хуситов в аэропорту Саны

Весь мир
Саудовские ВВС нанесли удары по объектам хуситов в аэропорту Саны
ТАСС  /  ASSOCIATED PRESS / Anonymous

Сана, 21 декабря. Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла авиационные удары по аэропорту йеменской столицы. Как сообщается, целями налета стали объекты повстанцев-хуситов, которые те задействовали при совершении атак на территорию королевства.

Пресс-секретарь коалиции бригадный генерал Турки Аль Малики заявил, что удары были нанесены в ответ на угрозу очередных трансграничных нападений и эти действия полностью соответствуют нормам международного и гуманитарного права. Он подчеркнул, что перед операцией руководство союза предупредило о своих намерениях и призвало всех жителей, включая иностранцев, покинуть территорию аэропорта. Офицер обратил внимание на то, что повстанцы вопреки всем законам используют в военных целях объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщается, бомбардировке подверглись шесть объектов, откуда хуситы совершали пуски беспилотников и барражирующих боеприпасов («беспилотников-камикадзе»), — командные пункты, учебные помещения для подготовки новых операторов БПЛА, а также ангары и склады с летательными аппаратами и боеприпасами для них. Малики заявил, что удары не окажут влияния на эксплуатационные возможности аэропорта и не помешают управлению движением в воздушном пространстве.

Операция состоялась после очередной атаки повстанцев на саудовскую территорию: силы противовоздушной обороны королевства накануне перехватили три БПЛА, двигавшихся из Саны в направлении городов Абха и Джизан. Информации о потерях и повреждениях не поступало, руководство движения «Ансар Аллах» также не комментировало произошедшее.

Пуски баллистических ракет и барражирующих боеприпасов по саудовским гражданским объектам происходят регулярно, несмотря на многочисленные доклады коалиции о многочисленных потерях повстанцев от авиационных ударов. За последние недели ВВС королевства неоднократно бомбили аэропорт и прочие объекты, где якобы производятся или запускаются БПЛА, однако частота воздушных нападений хуситов пока не снижается.

Саудовские самолеты регулярно совершают боевые вылеты и в другие районы Йемена: 19 декабря коалиция в очередной раз сообщила об уничтожении сотни боевиков и 14 единиц техники в провинции Мариб. Однако на фоне подобных результатов, о которых сообщается по меньшей мере несколько раз в неделю, продвижение правительственных войск кажется неоправданно медленным. Согласно публикуемым цифрам, только за последние три месяца число погибших боевиков должно было превысить десять тысяч. При этом, как передает руководство коалиции, повстанцы регулярно совершают контратаки на потерянные ранее позиции, что свидетельствует о наличии у них достаточного числа бойцов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Саудовские ВВС нанесли удары по объектам хуситов в аэропорту Саны
саудовская аравия йемен хуситы ансар аллах
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать