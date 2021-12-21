Саудовские ВВС нанесли удары по объектам хуситов в аэропорту Саны

Сана, 21 декабря. Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла авиационные удары по аэропорту йеменской столицы. Как сообщается, целями налета стали объекты повстанцев-хуситов, которые те задействовали при совершении атак на территорию королевства.

Пресс-секретарь коалиции бригадный генерал Турки Аль Малики заявил, что удары были нанесены в ответ на угрозу очередных трансграничных нападений и эти действия полностью соответствуют нормам международного и гуманитарного права. Он подчеркнул, что перед операцией руководство союза предупредило о своих намерениях и призвало всех жителей, включая иностранцев, покинуть территорию аэропорта. Офицер обратил внимание на то, что повстанцы вопреки всем законам используют в военных целях объекты гражданской инфраструктуры.

Yemen: 100 Houthis killed, vehicles destroyed in coalition air raids in Marib

Yemeni army reinforcements arrive on the southern front of Marib to join fighters loyal to Yemen’s government. pic.twitter.com/1xWVpkqfot — Michael R Drowley (@drowley_michael) December 20, 2021

Как сообщается, бомбардировке подверглись шесть объектов, откуда хуситы совершали пуски беспилотников и барражирующих боеприпасов («беспилотников-камикадзе»), — командные пункты, учебные помещения для подготовки новых операторов БПЛА, а также ангары и склады с летательными аппаратами и боеприпасами для них. Малики заявил, что удары не окажут влияния на эксплуатационные возможности аэропорта и не помешают управлению движением в воздушном пространстве.

Операция состоялась после очередной атаки повстанцев на саудовскую территорию: силы противовоздушной обороны королевства накануне перехватили три БПЛА, двигавшихся из Саны в направлении городов Абха и Джизан. Информации о потерях и повреждениях не поступало, руководство движения «Ансар Аллах» также не комментировало произошедшее.

Пуски баллистических ракет и барражирующих боеприпасов по саудовским гражданским объектам происходят регулярно, несмотря на многочисленные доклады коалиции о многочисленных потерях повстанцев от авиационных ударов. За последние недели ВВС королевства неоднократно бомбили аэропорт и прочие объекты, где якобы производятся или запускаются БПЛА, однако частота воздушных нападений хуситов пока не снижается.

Arab Coalition conducts strikes against military targets at Yemen’s Sana’a airport: : The Arab Coalition conducted on Monday precision aerial strikes against legitimate military targets in Yemen’s Sana’a airport. The Coalition lifted the protection off https://t.co/oGFJiNvx0W pic.twitter.com/WMeySeO2SW — World News 24 (@DailyWorld24) December 20, 2021

Саудовские самолеты регулярно совершают боевые вылеты и в другие районы Йемена: 19 декабря коалиция в очередной раз сообщила об уничтожении сотни боевиков и 14 единиц техники в провинции Мариб. Однако на фоне подобных результатов, о которых сообщается по меньшей мере несколько раз в неделю, продвижение правительственных войск кажется неоправданно медленным. Согласно публикуемым цифрам, только за последние три месяца число погибших боевиков должно было превысить десять тысяч. При этом, как передает руководство коалиции, повстанцы регулярно совершают контратаки на потерянные ранее позиции, что свидетельствует о наличии у них достаточного числа бойцов.