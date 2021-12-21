«Дюна» Дени Вильнева признана лучшей картиной по версии «Кино Mail.ru»

Москва, 21 декабря. Картина «Дюна» канадского режиссера Дени Вильнева признана лучшим фильмом по версии «Кино Mail.ru», который провел анализ активностей пользователей на страницах лент.

По оценкам пользователей, лидером рейтинга стала картина Вильнева, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале. Второе место досталось «Круэлле», а третье — «Главному герою». В пятерке лидеров оказались «Гнев человеческий» Гая Ричи и «Никто» Ильи Найшуллера.

Почетное место среди сериалов взял «Хрустальный» от онлайн-платформы KION. Зрителям также понравились «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли, «Вампиры средней полосы» Антона Маслова и Андрея Богатырева, «Вертинский» и «Мосгаз. Дело № 8: Западня», пишет «Культуромания».

Вильнев ранее сообщил о съемках продолжения «Дюны». По его словам, вторая часть окажется намного динамичнее первой.