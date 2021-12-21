Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 14:36
14:32
Армия
Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
14:31
Происшествия
Водителя ВMW приговорили к 4 годам колонии за смерть ребенка на «зебре» в Новосибирске
14:29
Происшествия
Суд не стал арестовывать двух редакторов DOXA за опоздание с прогулки на 18 минут
14:29
Политика
Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
14:28
Происшествия
ФАН публикует новые кадры мощного пожара в томском гипермаркете «Лента»
14:26
Происшествия
Апелляционный суд снова рассмотрит дело о незаконной охоте главы Убинского района
14:24
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов
14:22
Армия
Путин: ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» поставлены на боевое дежурство
14:22
Политика
Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину
14:21
Политика
Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дарья Мельникова и Юра Борисов появятся в сериале «Ничего особенного» для Netflix

Общество
Дарья Мельникова и Юра Борисов появятся в сериале «Ничего особенного» для Netflix
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / yura.borisov / instagram.com / melnikovadsh

Москва, 21 декабря. Актеры Дарья Мельникова и Юра Борисов попали в каст драматического сериала «Ничего особенного» для Netflix в России. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса.

Проект расскажет о молодом актере, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Продюсеры сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов уверены, что талант и обаяние артистов помогут рассказать пронзительную историю.

Режиссером сериала стал Илья Маланин, для которого этот проект — дебют в мире большого кино. В каст попали Полина Пушкарук, Антон Санкевич, Ольга Ломоносова. Дата премьеры пока не объявлена.

Стриминговая платформа Netflix регулярно выпускает несколько качественных кинолент. Об этом может говорить список номинаций на «Золотой глобус». От компании на премию отправятся картины в нескольких категориях, в том числе «Лучший драматический фильм».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дарья Мельникова и Юра Борисов появятся в сериале «Ничего особенного» для Netflix
netflix сериал ничего особенного
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать