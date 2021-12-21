Дарья Мельникова и Юра Борисов появятся в сериале «Ничего особенного» для Netflix

Москва, 21 декабря. Актеры Дарья Мельникова и Юра Борисов попали в каст драматического сериала «Ничего особенного» для Netflix в России. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса.

Проект расскажет о молодом актере, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Продюсеры сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов уверены, что талант и обаяние артистов помогут рассказать пронзительную историю.

Режиссером сериала стал Илья Маланин, для которого этот проект — дебют в мире большого кино. В каст попали Полина Пушкарук, Антон Санкевич, Ольга Ломоносова. Дата премьеры пока не объявлена.

Стриминговая платформа Netflix регулярно выпускает несколько качественных кинолент. Об этом может говорить список номинаций на «Золотой глобус». От компании на премию отправятся картины в нескольких категориях, в том числе «Лучший драматический фильм».