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Денис Мантуров назвал дату появления прототипа водородной заправки в России

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 13:02
Экономика
Денис Мантуров назвал дату появления прототипа водородной заправки в России
Global Look Press  /  Hauke-Christian Dittrich/dpa

Москва, 21 декабря. Образец заправки на водороде будет показан в РФ через несколько лет, отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Государственной думе.

Прототип водородных заправок будет создан в Российской Федерации в 2023 году, прогнозирует глава Минпромторга.

«Промышленность должна снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода. Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта», — подчеркивает Мантуров.

Российские эксперты постепенно работают над инновационными проектами по электрификации транспортных средств в рамках всеобщей тенденции к экологизации производства. Например, победителями премии «Технологический прорыв» в прошлом году стали электрокар «Кама-1», станция 5G и водородная заправка. Об этом рассказывал спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.

Если обратиться к утвержденной кабмином концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года, первая сотня заправочных станций для машин на водороде будет построена в России к 2025 году.

Автопроизводители также ведут работу по переводу машин на водородное оборудование. Недавно немецкие автоконцерны BMW и Audi объявили о начале проектирования моделей с соответствующими двигателями.

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Все новости / Экономика / Денис Мантуров назвал дату появления прототипа водородной заправки в России
мантуров прототип минпромторг россии водородная заправка
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