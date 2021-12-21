МИД России выразил надежду на справедливое решение Белоруссии по россиянке Сапеге

Москва, 21 декабря. Москва надеется, что Минск примет правильное решение по проходящей по уголовному делу в Белоруссии россиянке Софии Сапеге, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Стоит отметить, что Сапега обвиняется по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии. Речь идет, в том числе о модерации Telegram-канала, в котором публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов.

Ранее отчим Сапеги Сергей Дудчак сообщил, что его подопечная написала письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко о помиловании. На текущий момент семья ждет вынесения вердикта со стороны суда.