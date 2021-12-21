Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 14:36
14:32
Армия
Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
14:31
Происшествия
Водителя ВMW приговорили к 4 годам колонии за смерть ребенка на «зебре» в Новосибирске
14:29
Происшествия
Суд не стал арестовывать двух редакторов DOXA за опоздание с прогулки на 18 минут
14:29
Политика
Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
14:28
Происшествия
ФАН публикует новые кадры мощного пожара в томском гипермаркете «Лента»
14:26
Происшествия
Апелляционный суд снова рассмотрит дело о незаконной охоте главы Убинского района
14:24
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов
14:22
Армия
Путин: ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» поставлены на боевое дежурство
14:22
Политика
Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину
14:21
Политика
Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Программа социально-экономического развития республик Донбасса поможет строительству
Экономика
Программа социально-экономического развития республик Донбасса поможет строительству
Невские Новости  /  Сергей Борода

Донецк, 21 декабря. На строительной отрасли ДНР и ЛНР, значительно пострадавшей и сократившейся за годы военного противостояния, положительно отразится реализация программ социально-экономического развития республик. Такое мнение высказал член общественной палаты ДНР Роман Сметанин. 

В программе прописан план по восстановлению поврежденных от обстрелов ВСУ тысячи домов и 200 социальных объектов, передает информационное агентство «Новороссия». Идет развитие инфраструктурных объектов, строительную технику теперь возможно взять в лизинг.

Программа даст новые рабочие места республикам — работы будет хватать и отток кадров сократится. Люди наконец смогут вернуться в свои дома, а создание единой экономической зоны укрепит и расширит сотрудничество предприятий по производству строительной техники и материалов, заявил Сметанин.

Предусмотрены меры по улучшению эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Реализация принятой программы будет осуществляться в 2022–2024 годы.

Ранее ФАН рассказывал о разработке в ДНР мобильного приложения «Народный контроль». Оно призвано улучшить взаимодействие государственных служащих с жителями страны. 

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Программа социально-экономического развития республик Донбасса поможет строительству
днр донбасс лнр строительство
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать