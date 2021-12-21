Программа социально-экономического развития республик Донбасса поможет строительству

Донецк, 21 декабря. На строительной отрасли ДНР и ЛНР, значительно пострадавшей и сократившейся за годы военного противостояния, положительно отразится реализация программ социально-экономического развития республик. Такое мнение высказал член общественной палаты ДНР Роман Сметанин.

В программе прописан план по восстановлению поврежденных от обстрелов ВСУ тысячи домов и 200 социальных объектов, передает информационное агентство «Новороссия». Идет развитие инфраструктурных объектов, строительную технику теперь возможно взять в лизинг.

Программа даст новые рабочие места республикам — работы будет хватать и отток кадров сократится. Люди наконец смогут вернуться в свои дома, а создание единой экономической зоны укрепит и расширит сотрудничество предприятий по производству строительной техники и материалов, заявил Сметанин.

Предусмотрены меры по улучшению эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Реализация принятой программы будет осуществляться в 2022–2024 годы.

Ранее ФАН рассказывал о разработке в ДНР мобильного приложения «Народный контроль». Оно призвано улучшить взаимодействие государственных служащих с жителями страны.