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Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект об отмене обязательного ТО
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Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект об отмене обязательного ТО

Экономика
Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект об отмене обязательного ТО
Правительство Приморского края

Москва, 21 декабря. Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра рассмотрят в Госдуме во втором чтении, говорится в Telegram-канале партии.

Экспертное сообщество и автомобилисты подготовили две поправки. Одна из них исключает проведение техосмотров на обочине, когда у водителя уже есть диагностическая карта, однако сотрудники Госавтоинспекции все равно настаивают на проведении ТО.

Кроме того, предлагается не штрафовать автомобилистов за отсутствие диагностической карты. Третье чтение может состояться в среду, 22 декабря. Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект «Единой России» 27 декабря.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что новая норма, которая определяет порядок проведения техосмотра для личного транспорта, заработает уже в 2022 году. Он также подчеркнул важность принятия закона, благодаря которому граждане смогли бы сохранить свои средства и силы.

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единая россия госдума техосмотр
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