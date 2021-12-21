Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект об отмене обязательного ТО

Москва, 21 декабря. Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра рассмотрят в Госдуме во втором чтении, говорится в Telegram-канале партии.

Экспертное сообщество и автомобилисты подготовили две поправки. Одна из них исключает проведение техосмотров на обочине, когда у водителя уже есть диагностическая карта, однако сотрудники Госавтоинспекции все равно настаивают на проведении ТО.

Кроме того, предлагается не штрафовать автомобилистов за отсутствие диагностической карты. Третье чтение может состояться в среду, 22 декабря. Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект «Единой России» 27 декабря.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что новая норма, которая определяет порядок проведения техосмотра для личного транспорта, заработает уже в 2022 году. Он также подчеркнул важность принятия закона, благодаря которому граждане смогли бы сохранить свои средства и силы.