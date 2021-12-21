Кедми: страх перед мощью России вынудит США принять предложения по безопасности

Москва, 21 декабря. США больше не могут с уверенностью заявлять, что им ничего не угрожает в глобальном смысле, поэтому Вашингтон будет вынужден принять российские предложения по гарантиям безопасности.

Политолог Яков Кедми заявил, что Россия в своих недавних предложениях к США и другим странам НАТО поставила ультиматум. При этом он подчеркнул, что основной диалог на эту тему будет вестись между русскими и американцами, потому что Североатлантический альянс играет на вторых ролях и подчиняется Белому дому. Он указал на опасный для Вашингтона сигнал в российских проектах договоров.

«Сначала не всем было ясно, почему именно ультиматум. Потому что сейчас говорят: если не будут приняты условия, бить будем больно. Никакой речи о говорильне нет. Проблема не в том, что говорят в России, а в том, что на Западе отказываются понимать», — объяснил эксперт.

По словам Кедми, американские территории никогда не подвергались бомбардировкам. Он пояснил, что США не важно, будут ли их бомбить первыми или вторыми в случае конфликта. Вашингтон осознает, что отказ от российских предложений может спровоцировать вооруженное противостояние, поэтому страх перед мощью РФ вынудит Запад принять условия игры.

Ранее телеканал RT сообщал, что сроки ответа западных стран на предложения России по гарантиям безопасности не назывались. При этом Москва ждет от Вашингтона безотлагательного рассмотрения озвученных предложений.