Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 13:07
13:05
Общество
«Дюна» Дени Вильнева признана лучшей картиной по версии «Кино Mail.ru»
13:03
Общество
Дарья Мельникова и Юра Борисов появятся в сериале «Ничего особенного» для Netflix
13:02
Происшествия
Два человека пострадали в результате массового ДТП с участием 18 машин в Москве
13:02
Экономика
Денис Мантуров назвал дату появления прототипа водородной заправки в России
13:00
Общество
Последствия прорыва трубы в Кировском районе Петербурга не могут устранить пятый день
12:59
Политика
МИД России выразил надежду на справедливое решение Белоруссии по россиянке Сапеге
12:55
Политика
Сенатор Ковитиди высоко оценила помощь РФ республикам Закавказья на фоне стремления Грузии в НАТО
12:54
Экономика
Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект об отмене обязательного ТО
12:53
Общество
Где рожали своих детей представители королевской семьи Великобритании
12:51
Политика
Кедми: страх перед мощью России вынудит США принять предложения по безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков: Россия обсуждает с союзниками на постсоветском пространстве отношения с НАТО

Политика
Песков: Россия обсуждает с союзниками на постсоветском пространстве отношения с НАТО
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 21 декабря. Российская Федерация продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР вопросы взаимодействия с Североатлантическим альянсом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, с большинством стран, расположенных на территории бывшего Советского Союза, российскую сторону связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ и других структур.

«И в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждение продолжается», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что Москва готова реагировать на размещение у своих границ вооружения стран Североатлантического альянса. Он уточнил, что действия НАТО могут представлять серьезную угрозу, в связи с чем Россия рассматривает самые разные варианты ответных мер.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков: Россия обсуждает с союзниками на постсоветском пространстве отношения с НАТО
нато песков кремль
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать