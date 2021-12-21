Песков: Россия обсуждает с союзниками на постсоветском пространстве отношения с НАТО

Москва, 21 декабря. Российская Федерация продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР вопросы взаимодействия с Североатлантическим альянсом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, с большинством стран, расположенных на территории бывшего Советского Союза, российскую сторону связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ и других структур.

«И в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждение продолжается», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что Москва готова реагировать на размещение у своих границ вооружения стран Североатлантического альянса. Он уточнил, что действия НАТО могут представлять серьезную угрозу, в связи с чем Россия рассматривает самые разные варианты ответных мер.