Москва, 21 декабря. Ситуация с остановкой физического потока газа по трубопроводу «Ямал — Европа» является абсолютно коммерческой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, 21 декабря прокачка газа по «Ямалу — Европе» остановилась. Накануне «Газпром» не стал бронировать мощности трубопровода.

«О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли связь между остановкой поставок газа и заполнением «Северного потока — 2».

Цены на газ в Европе резко выросли на фоне новостей о ситуации с поставками по «Ямалу — Европе». Стоимость голубого топлива достигает 1800 долларов за тысячу кубометров.