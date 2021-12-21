Песков выразил надежду на переговоры Путина и Шольца на фоне высылки дипломатов

Москва, 21 декабря. Кремль надеется, что у президента РФ Владимира Путина могут состояться контакты с новым немецким канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил Дмитрий Песков.

По словам Пескова, лидеры могут обсудить ситуацию с высылкой российских дипломатов из Берлина.

«Мы надеемся, что эти контакты осуществятся», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что Москва хочет верить в преемственность курса Германии по отношению к России после того, как Шольц официально избран канцлером.

Ранее Германия решила выслать двух российских дипломатов после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Москва решила действовать зеркально и объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства ФРГ в РФ. Также Россия категорически не согласилась с приговором суда.