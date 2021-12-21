Кремль анонсировал участие Путина в церемонии приема атомных подлодок в состав ВМФ РФ

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии приема в состав ВМФ РФ атомных подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшний день у президента запланирован целый ряд значимых мероприятий, среди которых расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ и тематическая выставка. В частности, запланировано объемное выступление Путина.

«Также состоится во время посещения выставки краткая церемония приема атомных ракетных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что подлодка «Петропавловск-Камчатский» в ходе учений успешно поразила береговую цель ракетой «Калибр». Кроме того, как сообщает RT, в Японском море испытали новейшей противолодочный комплекс «Ответ».