Спикер Госдумы Володин назвал борьбу с пандемией главным вызовом 2022 года

Москва, 21 декабря. Борьба с коронавирусной инфекцией является основным вызовом приближающегося 2022 года. Такое мнение выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам депутата, необходимо обдумать, как продолжать жизнь в условиях распространения коронавируса. Этот вызов стоит не только перед Россией, он касается всего мира, подчеркнул Володин. Он добавил, что в отношении работы парламента, все необходимые санитарные требования соблюдаются. В частности, речь идет о вакцинации и QR-кодах. Основным вызовом внутри страны Володин назвал борьбу с бедностью.

«Бедность. Это то, что нам необходимо преодолеть», — сказал спикер Госдумы.

Пандемия остается проблемой, так как вирус продолжает мутировать. Вариант «Омикрон» выявили в ЮАР в середине ноября. В настоящее время в России зафиксировали около 30 случаев заражения новым штаммом.