Россиянка Сапега подала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Лукашенко

Минск, 21 декабря. Гражданка Российской Федерации София Сапега, подозреваемая в Белоруссии в разжигании социальной вражды, написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.

О решении россиянки в интервью СМИ рассказал ее отчим Сергей Дудич. В общей сложности Сапега обвиняется в совершении преступлений по семи статьям уголовного кодекса Республики Беларусь. По версии следствия, девушка занималась администрированием Telegram-каналов деструктивной направленности, в том числе публикующих личные данные сотрудников силовых структур.

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать», — объяснил Сергей Дудич.

Ранее стало известно о передаче материалов дела Софии Сапеги в прокуратуру для последующего их рассмотрения судом. Россиянка была задержана вместе с блогером Романом Протасевичем, которого обвиняют в экстремизме из-за ведения Telegram-канал NEXTA, запрещенного на территории Республики Беларусь.