Автодизайнер предложил сделать Lada Vesta «даблдекером»

Москва, 21 декабря. Двухэтажную конструкцию предложили сделать из отечественного автомобиля, сошедшего с конвейера АвтоВАЗа. Об этом пишет «Инфореактор».

Автолюбители заинтересовались проектом модернизации модели Lada Vesta CW Cross в версию с двумя этажами для комфортных путешествий. Как считает автор рендера, подобный автомобиль мог бы пользоваться повышенной популярностью заграницей.

Авторство над изображениями принадлежит дизайнеру Александру Шторму. Специалист решил усилить кузов и применить легкие материалы для того, чтобы поставить на машину второй этаж. Однако до сих пор остается неясным, как именно на него попадать.

Как считает создатель «даблдекера», такой экземпляр мог бы стать ярким примером мощи российского автомобилестроения. К тому же, серийные аналоги подобных моделей отсутствуют в мировой практике. Кросс-универсал мог быть стать отличным вариантом для проведения экскурсий по пересеченной местности, а также хорошо послужил бы для преодоления легкого бездорожья. Предполагается, что на Lada с «мансардой» имелось бы пять мест внизу, а также пять пассажиромест сверху.

Недавно в Сети появились первые тизерные изображения пикапа от немецкого концерна Volkswagen под названием Amarok. Новая генерация авто оставила прежние пропорции, однако получила другие экстерьер и интерьер.