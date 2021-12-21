Baijiahao: информация США по высадке астронавтов на Луну вызвала вопросы у граждан Китая

Пекин, 21 декабря. Официальные данные американского правительства по высадке астронавтов на Луну содержит пару странных моментов, считают читатели китайского издания Baijiahao.

По данным СМИ, в июле 1969 года пилотируемый космический корабль США впервые в истории доставил людей на Луну. Первым человеком, совершившим выход на поверхность спутника Земли, стал астронавт Нил Армстронг. Эта информация является официальной позицией, обнародованной властями Соединенных Штатов.

Однако, китайские аналитики пришли к выводу, что в представленной трактовке событий есть несколько странных моментов, из-за чего возникают сомнения в правдивости заявлений Вашингтона насчет его лунной программы. Так читатели Baijiahao сделали неожиданное заявление о двух странностях с высадкой американцев на Луну.

Если в распоряжении США уже в середине XX века были технологии, позволяющие доставить человека на Луну, почему Вашингтон больше не предпринял попыток дальнейшего освоения космоса, задаются вопросом китайцы. По их словам, с того момента человечество создало большое количество различных устройств и совершило много феноменальных научных открытий. Однако на этом фоне американская сторона даже не пытается повторить свой успех, а ограничивается полетами на МКС.

«У меня есть такая возможность, но мне она больше не интересна», — иронизируют эксперты.

wikipedia.org / ESA/NASA / Public Domain

Помимо этого, они уточнили, что возвращение астронавтов домой является самой сложной частью полета на Луну. Читатели Baijiahao не могут понять, что за волшебные технологии были применены американцами в конце 60-х годов прошлого века, поскольку компания NASA все последние годы жаловалось на проблемы с ракетными силовыми установками и даже закупала их у России.

«Высадка пилотируемого корабля "Аполлон-11" на Луну могла быть аферой века», — высказали мнение аналитики.

Кроме того, координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано заявил, что межправительственное соглашение между РФ и США по поводу перекрестного полета к МКС уже существует. По его словам, оно находится на стадии одобрения российскими властями.

Ранее гендиректор Иркутского планетария, председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров рассказал, что два лунных и два солнечных затмения случатся в 2022 году. По его словам, их можно будет наблюдать в России, сообщал телеканал «360».