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МИД РФ: США и Россия начали контактировать по вопросам гарантий безопасности

Политика
МИД РФ: США и Россия начали контактировать по вопросам гарантий безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 21 декабря. Замглавы МИД РФ Константин Гаврилов заявил, что Россия и США установили контакт по вопросам гарантий безопасности.

РИА Новости со ссылкой на дипломата пишет, что есть вероятность достигнуть понимания с американской стороной при обсуждении российских предложений. Гаврилов допустил, что полноценный переговорный процесс будет запущен уже скоро.

«И они уже потихонечку начинаются, уже есть контакты (помощника президента РФ) Юрия Ушакова с советником президента США. Но, как вы понимаете, достижение соглашений о договоренности — оно любит тишину, и вполне есть шансы что-то достаточно продвинуть и в реальные сроки», — объяснил он.

Ранее дипломат заявил, что Москва не ставила каких-либо конкретных сроков для ответа НАТО на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что РФ рассчитывает на безотлагательную реакцию Вашингтона и его союзников.

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россия безопасность нато переговоры
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