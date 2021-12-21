МИД РФ: США и Россия начали контактировать по вопросам гарантий безопасности

Москва, 21 декабря. Замглавы МИД РФ Константин Гаврилов заявил, что Россия и США установили контакт по вопросам гарантий безопасности.

РИА Новости со ссылкой на дипломата пишет, что есть вероятность достигнуть понимания с американской стороной при обсуждении российских предложений. Гаврилов допустил, что полноценный переговорный процесс будет запущен уже скоро.

«И они уже потихонечку начинаются, уже есть контакты (помощника президента РФ) Юрия Ушакова с советником президента США. Но, как вы понимаете, достижение соглашений о договоренности — оно любит тишину, и вполне есть шансы что-то достаточно продвинуть и в реальные сроки», — объяснил он.

Ранее дипломат заявил, что Москва не ставила каких-либо конкретных сроков для ответа НАТО на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что РФ рассчитывает на безотлагательную реакцию Вашингтона и его союзников.