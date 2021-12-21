Самолет-невидимка B-2 Spirit не смог спрятаться от спутника Google

Вашингтон, 21 декабря. Американский стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit был запечатлен на картах сервиса Google Maps во время полета у города Конкордиа в центральной части США.

Самолет заметили пользователь Reddit. Публикация быстро привлекла к себе внимание общественности, которая стала высмеивать произошедшее. Комментаторы уверены, что Военно-воздушные силы США жестко опозорились, когда дорогостоящий самолет-невидимка не смог спрятаться от спутника Google.

«Больше это не секретные бомбардировщики. А если бы кто-то сделал подобное с B-21? Ждите, что покатятся головы», — пишут американцы.

Prt Scr twitter.com / @mouthofmorrison

«Фейк! Мы все знаем, что эти самолеты невидимы. Поэтому, если вы их сфотографируете, вы увидите только пилотов», — иронично заметил один из комментаторов.

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit был разработан компанией Northrop Grumman. Он стал самой дорогой машиной за всю историю авиации. Стоимость программы разработки превысила 44 миллиарда долларов. При этом один бомбардировщик обходился Пентагону в 2,1 миллиарда долларов.

Ранее, как сообщает RT, Пентагон решил использовать устаревшие бомбардировщики B-1 Lancer для отработки налетов на российские корабли. Позднее в США заявили, что не намерены прекращать маневры в Черном море.