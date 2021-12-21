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«Лукойл» оценил перспективы спроса на нефть в 2022 году

Экономика
«Лукойл» оценил перспективы спроса на нефть в 2022 году
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live.ru

Москва, 21 декабря. Нефтяной спрос может полностью реабилитироваться в следующем году, однако этому могут препятствовать несколько факторов, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер «Лукойла» Леонид Федун.

Полное восстановление спроса на черное золото может случиться в конце нового года, однако существуют определенные риски для отрасли на фоне распространения очередного коронавирусного штамма «Омикрон».

«Скорее всего, он (спрос на нефть до пандемии — Прим. ред.) уже вернется в конце 2022 года, но есть два "но". Первое "но" — это (то, что — Прим. ред.) мы не знаем, как поведет себя пресловутый "Омикрон", насколько он окажется смертельным. Будут или не будут появляться новые штаммы, которые могут привести к локдауну, а раз локдаун, то это снижение потребления. Я надеюсь, что этого ничего не произойдет», — заявил Леонид Федун.

Представитель отечественной нефтяной корпорации также добавил, что стоимость барреля нефти на протяжении будущего года, скорее всего, составит примерно 60 долларов. Один из прогнозов «Лукойла» и вовсе предполагает, что нефтяная «бочка» подорожает сразу до 380 долларов.

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