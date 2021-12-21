Энергокризис в 2022 году обойдется европейским потребителям в 350 млрд евро

Брюссель, 21 декабря. Энергетический кризис в 2022 году обойдется потребителям Европы в сумму свыше 350 млрд евро. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас в Брюсселе.

Он указал, что совет министров окружающей среды ЕС проходит в критическое время в связи с серьезным взлетом цен на электроэнергию и газ. По словам Скрекаса, крайне важно предпринимать инициативы на центральном уровне, создавая европейский механизм для поддержки домохозяйств и бизнеса в условиях глобального энергокризиса.

«Если подтвердятся прогнозы рынка, гражданам Европы придется заплатить дополнительно 350 миллиардов евро в 2022 году из-за повышения цен на электроэнергию и газ. Перед лицом этой исключительной ситуации мы не можем оставаться равнодушными», — сообщил греческий министр.

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