Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 13:06
13:05
Общество
«Дюна» Дени Вильнева признана лучшей картиной по версии «Кино Mail.ru»
13:03
Общество
Дарья Мельникова и Юра Борисов появятся в сериале «Ничего особенного» для Netflix
13:02
Происшествия
Два человека пострадали в результате массового ДТП с участием 18 машин в Москве
13:02
Экономика
Денис Мантуров назвал дату появления прототипа водородной заправки в России
13:00
Общество
Последствия прорыва трубы в Кировском районе Петербурга не могут устранить пятый день
12:59
Политика
МИД России выразил надежду на справедливое решение Белоруссии по россиянке Сапеге
12:55
Политика
Сенатор Ковитиди высоко оценила помощь РФ республикам Закавказья на фоне стремления Грузии в НАТО
12:54
Экономика
Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект об отмене обязательного ТО
12:53
Общество
Где рожали своих детей представители королевской семьи Великобритании
12:51
Политика
Кедми: страх перед мощью России вынудит США принять предложения по безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Иванушки International» прислали райдер на 20 тысяч евро организаторам фестиваля в Дубае

Шоу-бизнес
«Иванушки International» прислали райдер на 20 тысяч евро организаторам фестиваля в Дубае
wikipedia.org  /  Maxakof / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 декабря. Максим Берин, организатор фестиваля Big Art Festival в Дубае, где выступят украинская звезда Верка Сердючка и российская группа «Иванушки International», рассказал о райдере знаменитостей на вечер.

Гонорары топовых артистов вернулись на допандемический уровень. Верка Сердючка потребовала 15 миллионов рублей, а «Иванушки» получат по 1,5 миллиона рублей каждый. Что касается райдера, то его сумма достигла 20 тысяч евро.

Разбиватели женских сердец прислали необычные требования, которые существенно отличаются от стандарта. В этот раз директор «Иванушек» попросил организовать им перед выступлением столик прямо в зале. Однако Берину пришлось отказать певцам по нескольким причинам.

«Во-первых, у нас сокращенное количество мест, сейчас мы уменьшили заполняемость со 100% до 80%, поэтому должны немного «обрезать» ряд гостей. Второе — им самим будет некомфортно каждые пять минут отвлекаться на тосты и фотографирование. Ну и, в-третьих, звезды должны окружать себя шлейфом таинственности — их выхода должны ждать», — пояснил организатор в беседе с изданием «СтарХит».

Взамен исполнителям предложили поселиться в роскошном отеле Raffles The Palm Dubai и остаться со своими семьями после фестиваля в ОАЭ на несколько дней. Артистам понравилась идея организаторов, и они согласились.

С Веркой Сердючкой о новогоднем концерте пришлось договариваться за полтора года. Звезда приедет в Дубае вместе со своим огромным коллективом.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / «Иванушки International» прислали райдер на 20 тысяч евро организаторам фестиваля в Дубае
концерт иванушки international райдер
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать