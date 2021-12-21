«Иванушки International» прислали райдер на 20 тысяч евро организаторам фестиваля в Дубае

Москва, 21 декабря. Максим Берин, организатор фестиваля Big Art Festival в Дубае, где выступят украинская звезда Верка Сердючка и российская группа «Иванушки International», рассказал о райдере знаменитостей на вечер.

Гонорары топовых артистов вернулись на допандемический уровень. Верка Сердючка потребовала 15 миллионов рублей, а «Иванушки» получат по 1,5 миллиона рублей каждый. Что касается райдера, то его сумма достигла 20 тысяч евро.

Разбиватели женских сердец прислали необычные требования, которые существенно отличаются от стандарта. В этот раз директор «Иванушек» попросил организовать им перед выступлением столик прямо в зале. Однако Берину пришлось отказать певцам по нескольким причинам.

«Во-первых, у нас сокращенное количество мест, сейчас мы уменьшили заполняемость со 100% до 80%, поэтому должны немного «обрезать» ряд гостей. Второе — им самим будет некомфортно каждые пять минут отвлекаться на тосты и фотографирование. Ну и, в-третьих, звезды должны окружать себя шлейфом таинственности — их выхода должны ждать», — пояснил организатор в беседе с изданием «СтарХит».

Взамен исполнителям предложили поселиться в роскошном отеле Raffles The Palm Dubai и остаться со своими семьями после фестиваля в ОАЭ на несколько дней. Артистам понравилась идея организаторов, и они согласились.

С Веркой Сердючкой о новогоднем концерте пришлось договариваться за полтора года. Звезда приедет в Дубае вместе со своим огромным коллективом.